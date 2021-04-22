Культовый ситком «Как я встретил вашу маму» получит продолжение

Проект расскажет женскую версию знакомства родителей своему чаду

Стриминг Hulu собирается снять сиквел сериала «Как я встретил вашу маму». Об этом пишет CNN.

Известно, что платформа уже заказала 10-серийное продолжение сериала «Как я встретил вашу маму». Проект будет называться «Как я встретила твоего отца». Он покажет девушку Софи, которая рассказывает своему сыну историю знакомства с его отцом. События начнутся в 2021 году и покажут современную жизнь.

Главную роль в сериале сыграет Хилари Дафф. Исполнительными продюсерами выступят шоураннер «Как я встретил вашу маму» – Картер Бейз и Крейг Томас. Авторами стали Исаак Аптакер и Элизабет Бергер.

Будет ли новая история связана с оригинальной «Как я встретил вашу маму», пока неизвестно. Также загадкой остается то, увидим ли мы любимых персонажей Лили, Маршала, Теда, Барни и Робин в новом проекте.

Читай также:

На чебуреках: Как Потап начал зарабатывать во время карантина

Нельзя не смеяться: Как с японской перевели новую должность принца Гарри