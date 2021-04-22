Дакота Джонсон снимется в экранизации романа Джейн Остин

Звезда трилогии «50 оттенков серого» станет частью нового проекта Netflix

Американская актриса Дакота Джонсон снимется в экранизации романа «Убеждение» Джейн Остин. Об этом пишет Deadline.

Фильм расскажет о непростой жизни и судьбе девушки Энн Эллиот. Ее семья находится на грани банкротства, а Энн оказывается единственной, кто может спасти семью от финансового краха. Однако, для этого ей нужно выйти замуж за богатого мужчины. Но ее сердце принадлежит другому, который недавно вернулся в ее жизнь. Теперь Энн придется выбирать между любовью и долгом перед семьей.

Режиссером адаптации выступит Керри Крекнелл. Сценарий написали Рон Басс и Элис Виктория Винслов. Продюсерами стали Эндрю Лазар, Кристфна Вайсс Лури, Элизабет Кантийон, Майкл Констейбл и Дэвид Флигель.

Фото: Getty Images

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