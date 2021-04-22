Джон Траволта вспомнил о танце с принцессой Дианой в Белом доме

Селебрити рассказал о памятном момент с королевой сердец

Голливудский актер Джон Траволта недавно вспомнил о памятном танце с принцессой Дианой. Об этом он рассказал в новом интервью изданию Esquire Mexico.

В 1985 году Джон Траволта и Леди Ди встретились на ужине в Белом доме, который устраивал тогдашний президент Рональд Рейган и его жена Нэнси.

– Подумайте об обстановке. Мы были в Белом доме. Полночь. Сцена похожа на сон. Я подхожу к ней, касаюсь ее локтя, приглашаю на танец. Она оборачивается и одаривает меня очаровательной улыбкой, немного грустной, и принимает мое приглашение. И вот мы танцевали вместе, как в сказке. Кто бы мог представить, что со мной когда-нибудь случится что-то подобное? Я был достаточно умен, чтобы сохранить это в своей памяти как особый, волшебный момент, – вспомнил актер.

По словам Джона Траволты, потанцевать с принцессой Дианой не было его идеей. Звезде предложила пойти на такой шаг Нэнси Рейган. Мол, жена принца Чарльза сама попросила ее об этом.

Фото: Getty Images

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