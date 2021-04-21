Как с японской перевели новую должность принца Гарри

Пользователи социальных сетей серьезно подхватили эту тему

Не так давно стало известно, что принц Гарри получил работу в калифорнийском стартапе «BetterUp Inc». Официально его должность там звучит как Chief Impact Officer. Чтобы было легче, ее название сокращают до CHIMPO. А японском сленге это слово переводится как «пенис».

Такое совпадение заметил один из пользователей социальных сетей в Японии. Одними из первых об этом написал японское издание SoraNews24, а уже потом инфоповод подхватили в Daily Mail.

«Представьте, если бы он приехал в Японию и представился чиновникам как CHIMPO? Я бы хотел увидеть их лица! » – написал один японец в соцсети.

Фото: Getty Images

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