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Слишком красивый: Брэд Питт боялся, что его внешность разрушит его карьеру

Брэд Питт боялся, что его внешность разрушит его карьеру

Селебрити занимался, что станет заложником однотипных ролей

Голливудский актер Брэд Питт всегда нравился девушкам за свое лицо и сексуальное тело. Но мало кто знал, что он сам очень переживал на счет своей внешности. Оказалось, что Брэд Питт боялся стать заложником однотипного образа «красавчика» в кино. Информация об этом появилась в новом выпуске E! True Hollywood Story.

После успеха в фильме «Тельма и Луиза» в 1991 году Брэд Питт волновался, что его красивая внешность может помешать его кинокарьере. Актер хотел играть разных персонажей, но переживал, что все будут замечать в нем только внешность.

Но однажды селебрити познакомился режиссером Домиником Сеной. Он взял Брэда Питта на роль убийцу Эрла Грейса в фильме «Калифорния». Это был своеобразный дебют актера в совершенно другом амплуа, а не харизматичного красавца.

– Он заявил, что хочет чего-то совсем другого, и я подумал: «Боже, у меня есть для тебя роль». Я встретился с Брэдом, и мне понравился его взгляд на персонажа. Я знал, что это тот самый парень, – рассказал режиссер.

После этого Брэд Питт наконец-то начал играть разноплановых персонажей.

Фото: Getty Images

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