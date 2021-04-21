Брэд Питт боялся, что его внешность разрушит его карьеру

Селебрити занимался, что станет заложником однотипных ролей

Голливудский актер Брэд Питт всегда нравился девушкам за свое лицо и сексуальное тело. Но мало кто знал, что он сам очень переживал на счет своей внешности. Оказалось, что Брэд Питт боялся стать заложником однотипного образа «красавчика» в кино. Информация об этом появилась в новом выпуске E! True Hollywood Story.

После успеха в фильме «Тельма и Луиза» в 1991 году Брэд Питт волновался, что его красивая внешность может помешать его кинокарьере. Актер хотел играть разных персонажей, но переживал, что все будут замечать в нем только внешность.

Но однажды селебрити познакомился режиссером Домиником Сеной. Он взял Брэда Питта на роль убийцу Эрла Грейса в фильме «Калифорния». Это был своеобразный дебют актера в совершенно другом амплуа, а не харизматичного красавца.

– Он заявил, что хочет чего-то совсем другого, и я подумал: «Боже, у меня есть для тебя роль». Я встретился с Брэдом, и мне понравился его взгляд на персонажа. Я знал, что это тот самый парень, – рассказал режиссер.

После этого Брэд Питт наконец-то начал играть разноплановых персонажей.

Фото: Getty Images

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