Билли Айлиш поймали с новым бойфрендом

СМИ активно пытаются выяснить, что происходит в личной жизни артистки

Американская певица Билли Айлиш закрутила новый роман. По крайней мере, об этом свидетельствуют недавние фото, которые сделали папарацци на севере Санта-Барбары.

Как видно на снимках, Билл Айлиш прогуливалась компании 29-летнего актера Брэндон Квентион Адамс, а позже стоялася с ним в объятиях. Девушка была одета в черную толстовку Snoop Dogg и велошорты, а парень был одет в оверсайз толстовку, джинсы и бейсболку New Orleans Saints.

Американские журналисты уже прошлись по подпискам Билли Айлиш в Instagram и выяснили, что вся семья певицы подписано на Брэндона. Возможно, селебрити уже успела познакомить парня с родней.

Фото: Getty Images

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