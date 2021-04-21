Как Потап начал зарабатывать во время карантина

Артист открыл новый бизнес

Украинский рэпер Потап известен не только своими шоу-бизнес-проектами, но и многими другим. Как оказалось недавно, у продюсера есть заведения общественного питания.

Журналисты программы «Разоблачение» телеканале KYIV. LIVE выяснили, что Потап открыл чебуречную, правда не в Киеве, а в Чернигове. Кроме этого, на сегодня он уже подал документы на собственную торговую марку, которая касается заведений общественного питания и обслуживания на выезде.

Сейчас в Чернигове уже работает служба доставки под названием, указанным в представленных документах. Из необычных блюд – чебупица, гибрид чебурека и пиццы.

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