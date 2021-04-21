Елизавета II решилась на переезд

Монарх может навсегда оставить Букингемский дворец

Королева Елизавета II готовится к переезду со своей королевской резиденции. Причиной тому могла послужила смерть ее мужа принца Филиппа.

Сразу отметим, что Елизавета II точно не планирует переезжать в внука принца Гарри, который с женой Меган Маркл и сыном Арчи живут в США. Недавно королева отметила традиции отцов и на выходные поехала в Виндзор, но возвращаться в официальную резиденцию ей не хотелось. Оказывается, что жить в столице Британии монарх больше не хочется.

Как сообщают источники Daily Mail, Елизавета II решила навсегда переехать в Виндзорский замок. И говорят, что причина в том, что именно там на территории часовни Святого Георгия похоронили ее мужа.

Фото: Getty Images

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