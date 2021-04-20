Наталья Могилевская призналась, что боится лестницы

Артистка рассказала о причине своей большой фобии

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что не на шутку боится лестницы. Об этом звезда призналась в своем Instagram.

Как оказалось, этот необычный страх зародился у Натальи Могилевской еще в детстве. В пятилетнем возрасте она упала с лестницы и разбила голову, которую пришлось зашивать.

«Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестниц. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти как обычно сбоку», – поделилась Наталья Могилевская.

Как поделилась певица, даже выход на паркет одного из танцевальных проектов для нее был тяжелым. Ведь сначала нужно было спуститься с лестницы. Также, кроме страха лестницы, Могилевская имеет еще и акрофобии – страх высоты.

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