Адель встречается с другом детства

После развода звезде приписывают уже не первый роман

Британская певица Адель стала встречаться с другом детства. По крайней мере, такие слухи начали ходить в западных СМИ.

Инсайдеры говорят, что Адель возобновила общение со старым приятелем год назад, когда вернулась в Великобританию. Тогда они встретились на вечеринке общих знакомых и поняли, что их дружба должна выйти на новый уровень.

По словам близкого к звезде источники, она не собирается раскрывать личность своего бойфренда, но ее родные и друзья уже знают о нем.

– Учитывая то, что между ними уже была дружба, дела развиваются быстро, и они оба очень счастливы, – сказал источник изданию Mirror.

Стоит заметить, что после развода с Саймоном Конекки певице Адель успели приписать уже не один роман.

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