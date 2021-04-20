Изменение планов: Как Елизавета II отметит день рождения
Планируемый юбилей монарх проведет не так, как планировала ранее
21 апреля королева Елизавета II будет отмечать свое 95-летие. Но из-за недавней смерти своего мужа принца Филиппа, правительнице Великобритании будет не до этого.
Как пишет издание Daily Mail, в этом году королева Елизавета II решила обойтись без своего традиционного официального портрета. Она еще не готова к традиционным мероприятиям из-за болезненной потери мужа.
– Отсутствие принца Филиппа нельзя игнорировать. Елизавета II отказалась от планов на фото в день рождения, поскольку находится в трауре по любимому мужу. Впервые за 70 лет его не будет рядом с ней в праздник – все будет совсем по-другому, – отметил королевский эксперт.
А из-за карантина на празднование будут приглашены только работники Виндзорского замка. Фактически, Елизавета II встретит 95-летие без своего ближайшего родного окружения.
Фото: Getty Images
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