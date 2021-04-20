«Аббатство Даунтон» получит еще один сиквел

Это будет полнометражный фильм

У популярного сериала «Аббатство Даунтон» появится новый сиквел. Создатели проекта выпустят второй полнометражный фильм по мотивам шоу. Об этом сообщила кинокомпания Focus Features.

Подробности сюжета не разглашаются. Но известно, что в сиквеле примет участие основной актерский состав сериала – Хью Бонневилль, Мишель Докер, Имельда Стонтон и Мэгги Смит. Также в фильме сыграют Хью Дэнси, Лора Геддок, Натали Бай и Доминик Уэст.

Сценарий картины напишет Джулиан Феллоуз, а ее продюсерами выступят Гарет Ним и Лиз Трабридж. Режиссером станет Саймон Кертис.

Ожидается, что полнометражный сиквел «Аббатства Даунтон» выйдет в декабре 2021 года.

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