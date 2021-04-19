Гарри Стайлз украл образ Верки Сердючки (ФОТО)

Украинская артистка сравнила аутфит британского исполнителя со своим

Главная звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка намекнула, что певец Гарри Стайлз украл ее образ, в котором выступил в «Грэмми-2021».

В своем Instagram звездная проводница опубликовала фотоклаж, на котором показала свой лук в 1998 году и аутфит Гарри Стайлза во время выступления на «Грэмми-2021». На фотобатли оба появились в черных вещах, а на шее красовалось яркое боа.

Фанаты Верки Сердючки прозрели от такого сравнения и начали забрасывать звезду комплиментами по неповторимости и чувство стиля. «Ты была в тренде, когда никто не знал слово тренд», – отметил кто-то из пользователей соцсети. Что тут скажешь, мода 90-х и действительно возвращается! в восторге от такого сравнения.

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