Джастин Бибер появится в спецэпизоде Друзей в костюме картофеля

Селебрити попадет на съемочную площадку любимого шоу

Американский певец Джастин Бибер примет участие в реюнионе легендарного сериала «Друзья». Об этом пишет The Sun.

Поскольку Джастин Бибер один из крупнейших фанатов сериала «Друзья», создатели проекта решили привлечь его к съемкам. Известно, что в реюнионе артист появится в знаменитый костюм картофеля с антеннами, в который одевался Росс на хеллоуинскую пати в восьмом сезоне.

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– Джастин получил честь быть участником съемок и не отказался одеть бессмысленный костюм. Все было организовано как военная операция, чтобы держать детали в секрете, и Джастину это удалось, – рассказал инсайдер.

Премьера спецепизоду «Друзья» должна состояться в этом году на HBO Max.

Фото: Getty Images

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