Гори до тла. На повестке дня – новый клип группы SunSay

Прошедший год заставил каждого из нас задуматься о хрупкости жизни – и научиться ценить то, что у нас есть. Об этом – новый трек «Гори до тла» группы SunSay, написанный Андреем Запорожцем ровно год назад, в разгар первого локдауна. В строках песни – «Мы так устали жить в сети без глаз, и ждать, пока без нас поделят власть» – откликается и повестка дня, и тревоги каждого человека на нашей планете.

– Песня была написана в самый разгар первого локдауна, когда преобладало чувство неопределенности. Каждый закат солнца казался прекрасней от осознания хрупкости жизни… Фраза «гори до тла» пришла в голову, когда я смотрел на закатное солнце. Это песня о ценности человеческой жизни, напоминание о том, что все может закончиться в любой момент и в каком-то смысле это зависит от каждого. Пандемия и локдаун очень разделили нас – именно поэтому нам стоит еще больше сплотиться, я имею в виду все человечество. Ну а вторая часть песни посвящена любви на расстоянии: нас с любимой на полгода разлучил карантин, и я написал эти строки, находясь под влиянием вынужденного расставания, – расказывает лидер группы SunSay Андрей Запорожец

Лирическая линия «Гори до тла» воплощена и в клипе. Главные герои – пара влюбленных, которые оказываются перед сложным выбором, но в итоге принимают решение в пользу любви. Сорежиссерами видео стали Андрей Запорожец и Александр Добрев, которого хорошо знают в украинской музыкальной среде: опытный фотограф и оператор, за последние годы он успел поработать с первым эшелоном украинских музыкантов, от ONUKA до Alyona Alyona.

Снимали клип на базе отдыха Чудный остров в Харьковской области, на берегу реки Северский Донец. Залитые мягким солнцем пейзажи стали идеальной декорацией для умиротворенной истории о любви. Ну а ключевой образ клипа – яркое, будто пылающее солнце – в финальных кадрах наверняка узнает каждый: это фотографии солнца, сделанные летом 2020 года автоматическим космическим аппаратом Solar Orbiter и облетевшие весь мир.

Напомним, что со времен предыдущего альбома SunSay «Выше головы» прошло более четырех лет. Сейчас музыканты работают над новым материалом, но анонсировать его не торопятся – аналоговая музыка не терпит спешки. Хотя некоторые подробности все же известны – так, в новый альбом SunSay войдут недавно выпущенные треки «Будешь ли ты со мной», «Снежно» и «Тонкая нить».

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