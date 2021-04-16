KAZKA – Мята: слушать онлайн

Украинская группа KAZKA представил новый трек под названием «Мята». Это первая песня коллектива после длительного перерыва.

Слушать новую песню KAZKA – Мята онлайн:

– Эта песня очень особенная: она о сказочной девушке и ее первой влюбленности. Думаю, она придется по душе всем, независимо от возраста. Особенно в преддверии лета, ведь она очень свежая, под нее можно растворяться в танце и новых чувствах, – рассказывает солистка группы Саша Зарицкая.

Свою новую песню KAZKA ассоциирует с магией, которая поглощает, погружает в таинственный мир нимф и сон-травы, где посреди ночи бродит утерянный огонек, а молнии режут лиловое небо пополам, поцелуи прохладительные, как мята, трава примята и силу сопротивляться всеобъемлющей силе любви.

Читай также:

В Голливуде переснимут «Иронию судьбы» с Эммой Робертс

«От такой красоты я просто улетел»: Настя Каменских выпустила новый трек «Ма»