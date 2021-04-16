Артем Пивоваров – Рандеву: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинский певец и саундпродюсер Артем Пивоваров представил новую песню и клип к ней под названием «Рандеву».

Смотреть премьеру клипа Артем Пивоваров – «Рандеву» онлайн:

«Рандеву» — это первая глава стихии воздуха. Яркая видеоработа отражает многогранное музыкальное наполнение самой песни, передавая ее настроение в сочных кадрах и эпатажности героев. В песне задействовано множество живых музыкальных инструментов – акустические гитары, трембита, дудук, сопилка, трубы и даже азиатские голоса, записанные на диктофон артистом во время путешествий.

– Финальная идея клипа пришла к нам примерно за месяц до съемок после обсуждений совершенно разных сценариев. Эта работа для меня как новый «виток» в моём творчестве. Это первый клип, в котором я буду играть не того Артема Пивоварова, которого вы привыкли видеть и слышать, а актера, который сыграл 5 совершено разных ролей. Одна из главных идей заключается в том, что персонаж в роли уборщика, работающий в необычном месте, открывает свой внутренний мир, в котором живут еще другие персонажи. И во время всей истории он общается и ходит с ними на рандеву, – поделился Артем Пивоваров.

Идея клипа – показать, как важно «ходить на рандеву» с самим собой, открывая в себе новые удивительные миры, порой «спящие» и затаившиеся в повседневной жизни. Показать, что каждому из нас может быть невероятно захватывающе и интересно даже наедине с собой.

Режиссером видеоработы стал неизменный Тарас Голубков, который в очередной раз вместе с Inakshe production не побоялись экспериментов и приняли на себя вызов удивить и вызвать улыбку у зрителя.

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