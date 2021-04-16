В Голливуде переснимут «Иронию судьбы» с Эммой Робертс
Советский фильм получит второе дыхание
В Голливуде собираются переснять известную новогоднюю киноленту «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новый фильм получил название «About Fate». Об этом сообщает кинокомпания Central Partnership.
Известно, что главную роль Нади отдали американской актрисе Эмме Робертс. Кроме того, в фильме участвуют Томас Манни Бритт Робертсон. Вероятно, Женю Лукашина сыграет Гаррет Хедлунд.
Над сценарием работает Тиффани Полсен. А режиссером стал Марюс Вайсберг.
– Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелева, удалось создать блестящий сценарий, – прокомментировал Марюс.
Планируется, что съемки англоязычной «Иронии судьбы» начнутся уже этим летом.
Читай также:
«От такой красоты я просто улетел»: Настя Каменских выпустила новый трек «Ма»
Без хэппи энда: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расстались