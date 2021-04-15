Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расстались

Звездная пара расторгла помолвку

Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес официально развелись. Об этом пишет издание People, ссылаясь на официальное заявление пары.

После серьезных проблем в отношениях и обвинениях Алекса Родригеса в изменах Джей Ло все же решилась дать любимому еще один шанс, чтобы наладить отношения. Несколько недель звезды пытались разобраться, стоит ли им быть вместе. И вот теперь официально решили, что жить «долго и счастливо» лучше друг без друга.

«Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и надеемся, что нам удастся сохранить дружеские отношения. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним, нам нечего больше сказать, только поблагодарить всех, кто писал нам добрые слова и оказывал поддержку», – отмечается в заявлении.

Фото: Getty Images

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