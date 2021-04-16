Настя Каменских – Ма: слушать онлайн

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, представила новый трек под названием «Ма». В нем девушка рассказала о том, что нельзя молчать о чувствах и стоит говорить о них друг другу.

Слушать новую песню Настя Каменских – Ма онлайн:

– Не нужно бояться говорить девушкам о своих чувствах и признаваться в симпатии. Даже если это случайное знакомство. Ведь мы девушки пытаемся быть неотразимыми не только для себя, но и для мужчин. Хотим найти того единственного и достойного. Поэтому трек «Ма» не просто призыв. Он открывает историю любви с первого взгляда. Она встречается на шумных вечеринках, где среди толпы можно найти ту самую magical, которую всю жизнь искал. И отпустив застенчивость, сняв завесу страха, все происходит совсем иначе. Остается только подойти и сказать ей желаемые слова: «От такой красоты я просто улетел», – поделилась Настя Каменских.

Трек является призывом ко всем мужчинам, чтобы они были всегда решительны в своих намерениях. И никогда не стеснялись подойти к той красавицы, которая своими зажигательными танцами привлекла их внимание и запала в душу.

Песня «Ма» войдет в будущий альбом певицы «Красное вино».

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