Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о будущем материнстве

Актриса устала от того, что ее выбор постоянно критикуют в СМИ

Недавно американские медиа снова захлестнула информация о том, что звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон собирается усыновить ребенка. Мол, процесс уже запущен и селебрити с нетерпением ждет материнства.

Но, как оказалось, это очередные слухи, которые взялись непонятно откуда. Ведь официальный представитель Дженнифер Энистон заявил, что актриса не собирается становиться мамой вообще.

Напомним, что некогда в интервью для издания Elle Дженнифер призналась, что всю свою жизнь сталкивается с критикой по поводу своих браков и отсутствии детей.

– Найти идеального партнера и счастливый конец – очень романтическая идея. Я понимаю это и думаю, что для некоторых это действительно работает. И это мощно, невероятно и достойно восхищения. Даже завидно. Но у всех разные пути, – подытожила Дженнифер Энистон.

Фото: Getty Images

Читай также:

«Она взрослеет и развивается»: Jerry Heil уезжает в США

На благо страны: Королева Елизавета ІІ вернулась к исполнению своих обязанностей