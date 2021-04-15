Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о будущем материнстве
Актриса устала от того, что ее выбор постоянно критикуют в СМИ
Недавно американские медиа снова захлестнула информация о том, что звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон собирается усыновить ребенка. Мол, процесс уже запущен и селебрити с нетерпением ждет материнства.
Но, как оказалось, это очередные слухи, которые взялись непонятно откуда. Ведь официальный представитель Дженнифер Энистон заявил, что актриса не собирается становиться мамой вообще.
Напомним, что некогда в интервью для издания Elle Дженнифер призналась, что всю свою жизнь сталкивается с критикой по поводу своих браков и отсутствии детей.
– Найти идеального партнера и счастливый конец – очень романтическая идея. Я понимаю это и думаю, что для некоторых это действительно работает. И это мощно, невероятно и достойно восхищения. Даже завидно. Но у всех разные пути, – подытожила Дженнифер Энистон.
Фото: Getty Images
Читай также:
«Она взрослеет и развивается»: Jerry Heil уезжает в США
На благо страны: Королева Елизавета ІІ вернулась к исполнению своих обязанностей