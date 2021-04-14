Настя Каменских показала невиданные ранее фото к похудению

Артистка перестала стесняться бывших пышных форм

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, шокировала своих подписчиков в Instagram архивными фотографиями. На них девушка позирует в купальнике. Казалось бы, ничего необычного для Instagram Насти, но в соцсети звезда показла себя до и после похудения.

«Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но … реалити так реалити???? я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны… Мы просто обязаны‼️❗️любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя???? Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому. Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя❤️Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе – я люблю себя такой, какая я есть???? Моя идеальность – в моей неидеальности???? Об этом буду с вами делиться дальше…»- подписала фотоколлаж Настя Каменских.

Таким постом певица анонсировала выход новых серий своего реалити «Девочки рулят». Звезда считает, что если быть откровенной, то уж настолько. Настя Каменских отмечает, что наконец приняла себя и советует сделать это всем.

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