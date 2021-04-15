Монархиня снова работает для британцев после смерти мужа

Королева Елизавета ІІ вернулась к исполнению своих обязанностей всего через четыре дня после смерти принца Филиппа. Почтив память герцога Эдинбургского, все члены королевской семьи начали возвращаться к своим королевским обязанностям. Исключением не стала и сама королева Елизавета II.

Уже 13 апреля Ее Величество королева посетила церемонию, посвященную выходу на пенсию лорда-камергера Уильяма Пила после 14 лет службы. Об официальном мероприятие с участием королевы сообщили представители Букингемского дворца.

Елизавета II была важным участником церемонии, ведь именно ей лорд-камергер передал скипетр, таким образом сложив с себя полномочия. Теперь его место займет экс-глава службы MI5 Эндрю Паркер.

Фото: Getty Images

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