Кто проведет Оскар-2021?

Организаторы кинопремии отобрали звездных ведущих?

Барабанная дробь … И ведущими церемонии «Оскар-2021» стали Брэд Питт, Зендая, Риз Уизерспун и Хоакин Феникс! Именно они будут объявлять победителей в номинациях и развлекать гостей на 93-й церемонии. Об этом в Instagram сообщили организаторы мероприятия.

Интересно, что официально эту фантастическую четверку не называют ведущими. Читается, что роль ведущих на себя берут приглашены селебрити, которые и остаются в статусе приглашенных. Среди последних можно будет увидеть Лору Дерн, Харрисона Форда, Реджину Кинг, Рене Зеллвегер, Пон Джун Хо и другие.

Напомним, что в этом году церемония вручения премий «Оскар» состоится в ночь с 25 на 26 апреля в традиционном формате в Лос-Анджелесе.

Фото: Getty Images

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