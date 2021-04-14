Jerry Heil снялась для Vogue (ФОТО)

Артистка попала на страницы известного глянца

Украинская певица Jerry Heil стала одной из героинь украинского Vogue. Звезда удивила всех своими фотографиями из-за одной особенности.

На профессиональной фотосессии Jerry Heil отказалась использовать тональный крем. По словам Яны, избавиться от привычки «постоянно маскировать недостатки кожи» ей помогли медицинские макси.

В своем Instagram звезда поделилась несколькими фото со съемки.

«Маленька перемога номер раз. Я тут знову, вже традиційно, без тональної основи! Моя маленька перемога номер два! Для мене важливо виводити в тренди ПРИНЦИПИ. Чесність. Прийняття себе. Любов до своїх пор і навіть чорних точок. І до яскравих стрілок, ов корс. Вони в цьому сезоні особливо актуальні — а це прям МОЄ-МОЄ», – подписала свой пост Jerry Heil.

Заметим, что макияж таки у певицы был. Визажисты сделали смелый мейк глаз, подчеркнули густые брови, добавили румянца на щеки и блеска на губы.

«Маски помогли мне распрощаться с тональной основой. Распрощаться со всем, что блокирует мне поры. Более того, я еще до начала масочного режима перестала краситься даже на концерты. Считаю, все что ни делается, – к лучшему. И, возможно, это поможет многим облегчить свой макияж», – пояснила Vogue.

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