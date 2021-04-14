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Без тонального: Jerry Heil снялась для Vogue (ФОТО)

Jerry Heil снялась для Vogue (ФОТО)

Артистка попала на страницы известного глянца

Украинская певица Jerry Heil стала одной из героинь украинского Vogue. Звезда удивила всех своими фотографиями из-за одной особенности.

На профессиональной фотосессии Jerry Heil отказалась использовать тональный крем. По словам Яны, избавиться от привычки «постоянно маскировать недостатки кожи» ей помогли медицинские макси.

В своем Instagram звезда поделилась несколькими фото со съемки.

«Маленька перемога номер раз. Я тут знову, вже традиційно, без тональної основи! Моя маленька перемога номер два! Для мене важливо виводити в тренди ПРИНЦИПИ. Чесність. Прийняття себе. Любов до своїх пор і навіть чорних точок. І до яскравих стрілок, ов корс. Вони в цьому сезоні особливо актуальні — а це прям МОЄ-МОЄ», – подписала свой пост Jerry Heil.

Заметим, что макияж таки у певицы был. Визажисты сделали смелый мейк глаз, подчеркнули густые брови, добавили румянца на щеки и блеска на губы.

«Маски помогли мне распрощаться с тональной основой. Распрощаться со всем, что блокирует мне поры. Более того, я еще до начала масочного режима перестала краситься даже на концерты. Считаю, все что ни делается, – к лучшему. И, возможно, это поможет многим облегчить свой макияж», – пояснила Vogue.

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