Джастин Бибер – о первом годе в браке с Хейли

Селебрити рассказал, с какими сложностями столкнулся в отношениях

Американский певец Джастин Бибер и его жена модель Хейли Бибер сейчас считаются чуть ли не образцовой парой для многих. Но мало кто знает, что и им пришлось пройти через трудный период в отношениях. Об этом недавно рассказал сам Джастин Бибер в интервью изданию GQ.

Как оказалось, в начале семейной жизни у пары были проблемы. Первый год в браке стал особенно тяжелым из-за отсутствия доверия. Джастин Бибер сделал предложение Хейли лишь через три месяца после расставания с Селеной Гомес.

– Первый год брака был для нас действительно тяжелым, потому что у нас было много психологических травм. Между нами просто не было доверия. Это когда ты не сильно хочешь во всем признаться человеку, с которым находишься рядом, потому что боишься ее реакции, при этом опасаешься отпугнуть партнера, рассказав ему об этом свой страх, – поделился певец.

После проведенного вместе времени Джастин Бибер утверждает, что сейчас в его отношениях с Хейли все замечательно. Но они не спешат с детьми, потому что девушка еще не готова к материнству.

– Мы просто строим пару, семью, создаем наши собственные воспоминания. И это прекрасно, что у нас есть то, чего мы с нетерпением ждем. Раньше у меня не было никаких ожиданий от жизни. У меня не было второй половинки, мне не было, кого любить и кому излить душу, – поделился Джастин.

Фото: Getty Images

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