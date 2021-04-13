Сокол и Зимний Солдат: смотреть официальный трейлер

Киностудия Marvel опубликовала трейлер финальных эпизодов сериала «Сокол и Зимний Солдат».

Сокол и Зимний Солдат – смотреть трейлер онлайн:

Трейлер начинается с многозначительной фразы Баки Барнса: «Стив верил в тебя». Оказалось, щит Капитана Америки попал в руки Джона Уокера, а главные герои должны его вернуть, чтобы Уилсон смог стать символом нового времени для народа США. Поэтому Сэм Уилсон надевает костюм Капитана Америки и отправляется выполнять миссию от Стива Роджерса.

Главные роли исполнили Энтони Маки и Себастьян Стэн.

Помни, что до конца первого сезона осталось всего две серии. На Disney + они выйдут уже 16 и 23 апреля.

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