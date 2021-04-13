Актер неожиданно заявил о пополнении в семье

Звезда «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом! И случилось это еще 5 апреля. Об этом пишет издание Esquire.

А родила малыша для 40-летнего актера Бренда Сноуг. С ней Маколей Калкин давно находится в отношениях, но никогда не афиширует подробностей. Вот так и о беременности его возлюбленной никто не знал.

Известно, что первенцем Маколея Калкина стал мальчик, которого назвали Дакота – в честь покойной сестры актера, которая погибла в 2008 году под колесами автомобиля. Малыш появился на свет в 13:10. Бренда Сноуг рожала в одной из клиник Лос-Анджелеса.

«Мы очень рады», – прокомментировала пара радостное событие журнала Esquire.

Актеры Маколей Калкин и Бренда Сноуг познакомились несколько лет назад на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». В марте прошлого года Маколей Калкин делился, что мечтает создать семью с любимым. О беременности пара не сообщала, поэтому пополнение в семье стало настоящей информационной бомбой.

Фото: Getty Images

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