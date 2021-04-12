Красная дорожка BAFTA-2021 (Бафта 2021): в чем блистали звезды?

На этих выходных состоялась главная британская кинопремия BAFTA. Какие фильмы признаны лучшими, кто из актеров ушел домой с наградой читайте здесь. Большое внимание прессы и фанатов привлекли наряды звезд. Селебрити вышли блистать и поражать своим луком. Несмотря на ковидные времена, фотокол состоялся. Более того, прошел и в субботу, и в воскресенье, ведь организаторы оглашали победителей два дня вместо одного, чтобы не допустить большого скопления людей. Давайте же посмотрим, какие наряды выбрали звезды, чтобы поразить наше воображение.