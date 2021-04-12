Красная дорожка BAFTA-2021 (Бафта 2021): в чем блистали звезды?

Красная дорожка BAFTA-2021: в чем блистали звезды?
На этих выходных состоялась главная британская кинопремия BAFTA. Какие фильмы признаны лучшими, кто из актеров ушел домой с наградой читайте здесь. Большое внимание прессы и фанатов привлекли наряды звезд. Селебрити вышли блистать и поражать своим луком. Несмотря на ковидные времена, фотокол состоялся. Более того, прошел и в субботу, и в воскресенье, ведь организаторы оглашали победителей два дня вместо одного, чтобы не допустить большого скопления людей. Давайте же посмотрим, какие наряды выбрали звезды, чтобы поразить наше воображение.
Теперь киноманы ждут Oscar, который состоится 26 апреля этого года. Осталось совсем немного.
Фото – Getty
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