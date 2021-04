Алан Бадоев запускает креативное агентство Badoev ID

Украинская звезда берет креатив под свой контроль

Известный клипмейкер и режиссер Алан Бадоев запускает свое креативное агентство Badoev ID.

ДНК компании – «We do not serve. We create ». Агентство видит свою миссию именно в коллаборации и сотворчестве с топовыми брендами и клиентами, вдыхая таким образом новую жизнь в креативную индустрию Украины, созданную украинцами. Элемент сотворчества для Badoev ID является ключевым. Сотрудничество предполагается как win-win коллаборация бренда Badoev ID с брендом клиента, где обе стороны объединены общей целью. Эта цель – поиск и воплощение новаторских подходов к созданию рекламных решений и стратегий.

– Мир рекламы может быть интересным. Украинские бренды могут быть уникальными. Вместе с Badoev ID возможно все, – говорит Алан Бадоев.

Badoev ID функционирует как агентство, которое предоставляет полный цикл рекламных услуг. Особое внимание будет уделяться направлению celebrity marketing – грамотной работе со звездами. Это ключевой элемент в подходе Badoev ID. Взяв за основу опыт Алана в работе с артистами, понимая их психологию и специфику работы в украинском шоу-бизнесе в целом, агентство выступит связующим звеном между звездами и брендами, которые хотят по-настоящему ярких проявлений. Для этого в Badoev ID уже разработаны уникальные модели успешного сотрудничества двух сторон.

С одной стороны, агентство сможет привлекать для креативной рекламы известных людей украинского шоу-бизнеса. А с другой – непосредственно в создании продукта будут участвовать лучшие в своем роде модели, фотографы, стилисты, дизайнеры, операторы и другие представители креативной индустрии, объединяясь в «единую фабрику талантов» Badoev ID.

