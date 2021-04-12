Дэвид Швиммер рассказал, каким будет спецвыпуск «Друзей»

Актер заинтриговал подробностями долгожданного реюниона

Звезда культового сериала «Друзья» Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера, недавно стал гостем вечернего шоу The Graham Norton Show. В нем во время разговора с ведущим он рассказал, каким будет спецвыпуск сериала.

Как оказалось, предупреждение Лизы Кудроу о том, что ожидания могут не совпасть с реальностью оказались правдивыми. И вот почему.

– Я буду собой, Дэвидом. У нас нет никакого сценария, и мы не будем играть своих персонажей. Просто встретимся как реальные люди. Хотя … Вообще-то будет один эпизод в выпуске, где мы все несколько зачитаем, но я не могу рассказать вам больше, – рассказал Дэвид Швиммер.

Получается, что мы не увидим фантастическую шестерку друзей в их сериальных образах. И надежды увидеть то, как сложилась дальнейшая судьба героев умерла окончательно.

Напомним, что компания HBO Max уже начала съемки реюниона «Друзей». А показать его планируют в этом году!

Фото: Getty Images

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