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Дэвид Швиммер рассказал, каким будет спецвыпуск «Друзей»

Дэвид Швиммер рассказал, каким будет спецвыпуск Друзей

Актер заинтриговал подробностями долгожданного реюниона

Звезда культового сериала «Друзья» Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера, недавно стал гостем вечернего шоу The Graham Norton Show. В нем во время разговора с ведущим он рассказал, каким будет спецвыпуск сериала.

Как оказалось, предупреждение Лизы Кудроу о том, что ожидания могут не совпасть с реальностью оказались правдивыми. И вот почему.

– Я буду собой, Дэвидом. У нас нет никакого сценария, и мы не будем играть своих персонажей. Просто встретимся как реальные люди. Хотя … Вообще-то будет один эпизод в выпуске, где мы все несколько зачитаем, но я не могу рассказать вам больше, – рассказал Дэвид Швиммер.

Получается, что мы не увидим фантастическую шестерку друзей в их сериальных образах. И надежды увидеть то, как сложилась дальнейшая судьба героев умерла окончательно.

Напомним, что компания HBO Max уже начала съемки реюниона «Друзей». А показать его планируют в этом году!

Фото: Getty Images

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