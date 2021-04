BAFTA 2021: список победителей британской кинопремии

11 апреля 2021 года в Лондоне прошел британский «Оскар»! В концертном зале Альберт-холл раздали награды победителям премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). А вот само объявление произошло во время онлайн-трансляции 10 апреля. Хочешь узнать, кто и за что получил награды, тогда читай наш материал!

Список победителей BAFTA 2021

Лучший фильм – «Земля кочевников» (Nomadland)

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, «Земля кочевников» (Nomadland)

Лучший актер – Энтони Хопкинс, «Отец» (The Father)

Лучший режиссер – Хлоя Чжао, «Земля кочевников» (Nomadland)

Лучший британский фильм – «Перспективная девушка» (Promising Young Woman)

Лучшая музыка к фильму – «Душа» (Soul)

Лучший документальный фильм – «Мой учитель – осьминог» (My Octopus Teacher)

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс «Его дом» (His House)

Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, «Иуда и Черный Мессия» (Judas and the Black Messiah)

Лучший оригинальный сценарий – «Перспективная девушка» (Promising Young Woman)

Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, «Минар» (Minari)

Лучшая операторская работа – «Земля кочевников» (Nomadland)

Лучше всего не англоязычный фильм – «Еще по одной» (Another Round), Дания

Лучший монтаж – «Звук металла» (Sound of Metal)

Лучший анимационный фильм – «Душа» (Soul)

Лучший адаптированный сценарий – «Отец» (The Father)

Лучший актерский состав – «Скалы» (Rocks)

Лучший короткометражный анимационный фильм – «Сова и кошка» (The Owl and the Pussy-Cat)

Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси «Настоящее» (The Present)

Лучшая работа художника-постановщика – «Манк» (Mank)

Лучшие костюмы – «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom)

Лучшие визуальные эффекты – «Тенет» (Tenet)

Лучший звук – «Звуки металла» (Sound of Metal)

Фото – @bafta

Читай также:

Морган Фримен в роли нечестного копа в трейлере фильма «Ангел мести»

Фильмы и сериалы 2021: премьеры весны