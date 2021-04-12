BAFTA 2021: список победителей британской кинопремии
11 апреля 2021 года в Лондоне прошел британский «Оскар»! В концертном зале Альберт-холл раздали награды победителям премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). А вот само объявление произошло во время онлайн-трансляции 10 апреля. Хочешь узнать, кто и за что получил награды, тогда читай наш материал!
Список победителей BAFTA 2021
Лучший фильм – «Земля кочевников» (Nomadland)
Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, «Земля кочевников» (Nomadland)
Лучший актер – Энтони Хопкинс, «Отец» (The Father)
Лучший режиссер – Хлоя Чжао, «Земля кочевников» (Nomadland)
Лучший британский фильм – «Перспективная девушка» (Promising Young Woman)
Лучшая музыка к фильму – «Душа» (Soul)
Лучший документальный фильм – «Мой учитель – осьминог» (My Octopus Teacher)
Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс «Его дом» (His House)
Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, «Иуда и Черный Мессия» (Judas and the Black Messiah)
Лучший оригинальный сценарий – «Перспективная девушка» (Promising Young Woman)
Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, «Минар» (Minari)
Лучшая операторская работа – «Земля кочевников» (Nomadland)
Лучше всего не англоязычный фильм – «Еще по одной» (Another Round), Дания
Лучший монтаж – «Звук металла» (Sound of Metal)
Лучший анимационный фильм – «Душа» (Soul)
Лучший адаптированный сценарий – «Отец» (The Father)
Лучший актерский состав – «Скалы» (Rocks)
Лучший короткометражный анимационный фильм – «Сова и кошка» (The Owl and the Pussy-Cat)
Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси «Настоящее» (The Present)
Лучшая работа художника-постановщика – «Манк» (Mank)
Лучшие костюмы – «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom)
Лучшие визуальные эффекты – «Тенет» (Tenet)
Лучший звук – «Звуки металла» (Sound of Metal)
Фото – @bafta
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