Ангел мести: смотреть официальный трейлер

Студия March On Productions опубликовала трейлер фильма «Ангел мести».

Ангел мести – смотреть трейлер онлайн:

Став матерью, Виктория пытается оставить позади свое темное прошлое наркокурьера. Однако все напрасно. Ее дочь похищает бывший комиссар полиции. Он стремится подчистить старые грешки, а Викторию выбрал своим оружием в этой войне. И гнева матери, спасающей ребенка, хватит не только на преступников.

В фильме сыграли Руби Роуз, Морган Фримен, Патрик Малдун, Джули Лотт, Ник Валлелонґа и другие. Режиссером и сценаристом выступил Джордж Галло.

– Мне всегда нравились фильмы про гангстеров. В таких картинах есть крутая и невероятно мрачная атмосфера. А еще, что немаловажно, определенная порция юмора. Также мне нравятся истории, в которых несовершенны главные герои, которые получают шанс искупить свои грехи, – поделился Галло.

Премьера фильма «Ангел мести» запланирована на 6 мая 2021 года.

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