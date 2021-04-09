Ангел мести: смотреть официальный трейлер

Морган Фримен в роли нечестного копа в трейлере фильма «Ангел мести»
Студия March On Productions опубликовала трейлер фильма «Ангел мести».
Ангел мести – смотреть трейлер онлайн:
Став матерью, Виктория пытается оставить позади свое темное прошлое наркокурьера. Однако все напрасно. Ее дочь похищает бывший комиссар полиции. Он стремится подчистить старые грешки, а Викторию выбрал своим оружием в этой войне. И гнева матери, спасающей ребенка, хватит не только на преступников.
В фильме сыграли Руби Роуз, Морган Фримен, Патрик Малдун, Джули Лотт, Ник Валлелонґа и другие. Режиссером и сценаристом выступил Джордж Галло.
– Мне всегда нравились фильмы про гангстеров. В таких картинах есть крутая и невероятно мрачная атмосфера. А еще, что немаловажно, определенная порция юмора. Также мне нравятся истории, в которых несовершенны главные герои, которые получают шанс искупить свои грехи, – поделился Галло.
Премьера фильма «Ангел мести» запланирована на 6 мая 2021 года.
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