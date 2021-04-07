Те кто хотят моей смерти: смотреть официальный трейлер

Киностудия Warner Bros. Pictures представила официальный трейлер фильма «Те, кто хотят моей смерти».

Те, кто хотят моей смерти – смотреть трейлер онлайн:

В нем отважная пожарная Ханна встречает в лесу 12-летнего мальчика, которому грозит смертельная опасность. За ним гонятся мужчины, которые стремятся его убить. Ханна становится его единственным шансом на спасение. После гибели трех подростков, которых Ханна не смогла спасти во время лесного пожара, она стремится спасти этого мальчика любой ценой.

Главную роль сыграла Анджелина Джоли. Также в фильме снялись Николас Холт, Бернтал, Тори Киттлз, Эйдан Ґиллен и другие. Режиссером фильма стал Тейлор Шеридан.

Премьера фильма «Те, кто хотят моей смерти» запланирована на 6 мая 2021 года.

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