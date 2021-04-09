Женщина в окне: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер криминального триллера «Женщина в окне».

Женщина в окне – смотреть трейлер онлайн:

В трейлере показано знакомство двух соседок – агорафоба Анны Фокс, которая боится выходить из дома, и жизнерадостной Джейн Рассел из дома напротив. Каким образом они становятся подругами, но позже Джейн исчезает и начинаются проблемы. Анна убеждена, что видела в окно, как на соседку напали с ножом. Об этом она рассказывает полиции. Оказывается, что человек, которого она считала человеком Джейн, женат на другой женщине. Незнакомку представляют ей именем пропавшей подруги. Поэтому врач Анны считает, что она придумала себе подругу. Но девушка не соглашается с этим и пытается доказать свою правду.

Сюжет фильма основан на одноименном романе Дэниэла Мэллори. Главные роли сыграли Эми Адамс и Джулианна Мур, а также в фильме снялись Гэри Олдман, Ваятт Расселл, Энтони Маки и Бряан Тайри Генри. Режиссером картины выступил Джо Райт, сценарий написал драматург Трейси Леттс.

Премьера фильма «Женщина в окне» запланирована на 2021.

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