Netflix выкупил права на документалку о Канье Уэсте

Артист позволял снимать себя в течение двух десятилетий

Стриминговий сервис Netflix приобрел права на документальный фильм об американском рэпере Канье Уэсте. Цена такой покупки составила 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Billboard.

Платформа планирует показать путь Канье Уэста от битмейкера и рэпера к предпринимателю, дизайнера и кандидата в президенты США. Съемки продолжались в течение двадцати лет и сняли все важные события, которые происходили с селебрити за это время. Интересно, что Канье Уэст не был привлечен к созданию фильма, но поддержал работу и позволял снимать себя на протяжении всех лет. Режиссерами стали Клэренс Симмонс и Чайк Оза, также известные как творческий дуэт «Коди и Чайк».

Точная дата премьеры документалки о Канье Уэсте неизвестна, но она ожидается на Netflix в 2021 году.

Фото: Getty Images

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