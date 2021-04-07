Поза 3 сезон: смотреть официальный трейлер

Американский телеканал FX опубликовал первый трейлер третьего сезона сериала «Поза».

Поза 3 сезон – смотреть трейлер онлайн:

В видео показано через что придется пройти темнокожим представителям ЛГБТ сообщества в 80-х годах прошлого века. Трансгендерная женщина Бланка, которая больна ВИЧ, вместе со своими единомышленницами востанет в борьбе за самоиндентификацию в Нью-Йорке. Также она будет поддерживать своего друга-гея, который страдает от СПИДа и стремится сохранить культуру баллов.

«Твоя жизнь имеет значение! Мы поднялись с самого дна и стали звездами! Мы пройдем через это вместе, как семья!» – говорит Бланка.

Автором сериала был и остается Райан Мерфи, известный по хоррор-антологии «Американская история ужасов». К своим ролям вернулись ЭмДжей Родригес, Доминик Джексон, Индия Мур, Энджел Бисмарк Куриел, Билли Портер и другие.

Премьера финального сезона сериала «Поза» запланирована на 2 мая 2021 года.

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