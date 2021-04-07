О чем будет первый проект принца Гарри и Меган Маркл для Netflix

Герцоги Сассекские раскрыли детали совместной работы по стриминга

Год назад стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри подписали соглашение о сотрудничестве с платформой Netflix. Но только недавно известные супруги решились рассказать о своем первом проекте в рамках этого сотрудничества.

Как оказалось, Меган Маркл и принц Гарри готовят для Netflix документальный сериал Heart of Invictus («Сердце непобеждённых»). Об этом пишет издание Independent. Документалка расскажет об участниках соревнований Invictus Games, в которых принимают участие бывшие и действующие военнослужащие с инвалидностью со всего мира. Проект покажет процесс их подготовки к играм, которые должны были состояться в Гааге в 2020 году, но из-за пандемии были перенесены на 2022 год. Эти соревнования организовали по инициативе принца Гарри в 2014 году.

Режиссером сериала станет Орландо вон Ейншедел, а продюсером проекта выступит Джоанна Натасегара. Интересно, что в кадре мы увидим только принца Гарри, Меган Маркл захотела остаться вне его.

Фото: Getty Images

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