Карди Би – о том, как завязался роман с Offset

Селебрити рассказала свою историю любви

Американская реперша Карди Би любит на публику демонстрировать свои горячие и непростые отношения с рэпером Offset. Время от времени она подогревает интерес фанатов к своей личной жизни провокационными снимками. А недавно Карди Би рассказала, как завязались их отношения с Offset в своем Twitter.

Как оказалось, страсти между эпатажной парочкой начали разгораться во время записи трека «Um Yea» в 2017 году. Во время записи своего куплета Offset не переставал смотреть на Карди Би с улыбкой. За время совместной работы рэперы поняли, что нравятся друг другу и решили не терять времени даром.

– Он смотрел на меня, типа: «О, черт, кроха» Итак, чем закончилась эта история любви? Затем мы занялись сексом. Мы сделали это сразу после записи песни. Вот так, – поделилась Карди Би.

Фото: Getty Images

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