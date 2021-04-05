Принцы Гарри и Уильям наладили отношения

Братья снова начали общаться

Наконец радостные новости от королевской семьи! Инсайдеры сообщают, что принц Уильям и принц Гарри наконец наладили свои отношения после скандального интервью Опре Уинфри. И все ради принцессы Дианы!

Дело в том, что в июле планируют установить и открыть памятник принцессе Диане, а потому Гарри и Уильям сейчас тесно контактируют, чтобы согласовать все детали. Как отмечают инсайдеры, на примирение понадобилось немало времени.

Сыновья мечтали отметить честь мамы, так создали рабочий комитет для наблюдения за проектом. Автором памятника станет британский скульптор Ян Ренко-Бродли. И хотя физически принц Гарри не может присутствовать для согласования готового варианта памятника, ему пришлют фотографии готового дизайна.

Надеемся, что совместные заботы вокруг памяти принцессы Дианы наконец положат конец всем распрям между принцем Уильямом и принцем Гарри.

Фото: Getty Images

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