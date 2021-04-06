Без комплексов: Кэти Перри перестала брить ноги после родов
Артистка шокировала фанатов смелым заявлением
Американская певица Кэти Перри, которая недавно стала мамой, открыто заявила, что перестала брить ноги после родов. Об этом звезда рассказала в эфире шоу American Idol.
Неожиданная личная информация о Кэти Перри открылась после выступления одной из участниц шоу. Певица хотела показать, насколько ей понравилось выступление девушки, и сказала, что у нее волосы на ногах дыбом встали. Селебрити не постеснялась и продемонстрировать свои ножки коллегам-тренерам American Idol. Мол, после рождения дочери у Кэти Перри нет времени на бритье.
После эфира в своем Twitter Кэтти Перри опубликовала гифку с волосатыми ногами. Но селебрити сразу попытались уличить в обмане, когда одна из пользовательниц соцсети показала скрин с гладкими ножками исполнительницы с того самого эфира.
An actual live look at my leg hair while I hear @casscoleman sing #AmericanIdol pic.twitter.com/RPn2gtvzhZ
— KATY PERRY (@katyperry) April 5, 2021
Фото: Getty Images
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