Билли Айлиш сделала новую стрижку (ВИДЕО)

Селебрити продолжает эксперименты со своим образом

Американская певица Билли Айлиш в очередной раз удивила своих фанатов радикальными изменениями в своей внешности. После того, как звезда перекрасилась в блондинку, она решила обновить и саму стрижку. Видео своей «обновки» девушка поделилась в своем Instagram.

По изменению стрижки Билли Айлиш сделала целую интригу, опубликовав серию постов, которые постепенно разоблачали ее новый образ. А когда девушка показала стрижку на видео, оно вступило 24 миллиона просмотров.

А последнее фото с новой стрижкой Билли Айлиш подписала: «Половину времени ты выглядишь наполовину мертвой» (You look half dead half the time). Теперь фанаты теряются в догадках, или это намек на новую песню.

Фото: Getty Images

