Довершила блонд: Билли Айлиш сделала новую стрижку (ВИДЕО)
Селебрити продолжает эксперименты со своим образом
Американская певица Билли Айлиш в очередной раз удивила своих фанатов радикальными изменениями в своей внешности. После того, как звезда перекрасилась в блондинку, она решила обновить и саму стрижку. Видео своей «обновки» девушка поделилась в своем Instagram.
По изменению стрижки Билли Айлиш сделала целую интригу, опубликовав серию постов, которые постепенно разоблачали ее новый образ. А когда девушка показала стрижку на видео, оно вступило 24 миллиона просмотров.
А последнее фото с новой стрижкой Билли Айлиш подписала: «Половину времени ты выглядишь наполовину мертвой» (You look half dead half the time). Теперь фанаты теряются в догадках, или это намек на новую песню.
Фото: Getty Images
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