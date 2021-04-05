Сильвестр Сталлоне снимет фильм о братьях Кличко

Звезда хочет отметить вклад украинский в мировой спорт

Американский актер Сильвестр Сталлоне собирается снять фильм о Виталии и Владимире Кличко. Кинокартина будет называться «Братья – легенды» и расскажет о боксерской карьере украинцев.

Сталонне не скрывал, что много лет был фаном боксерского таланта Виталия и Владимира. В 2012 году Сильвестр прилетал в Гамбург на поединок Владимира Кличко с поляком Мариушем Вахом, а в 2009 году в Лос-Анджелесе поддерживал Виталия в поединке с американцем Крисом Арреолой. Также в 2012 году они втроем выступили сопродюссером мюзикла «Рокки», в котором была рассказана история самого первого фильма о Рокки Бальбоа. А в 2001 году Владимир Кличко снялся в фильме Стивена Содерберга «11 друзей Оушена». Украинец сыграл самого себя, выйдя в ринг против Леннокса Льюиса.

Изначально планировалось, что съемки фильма о Кличко начнутся осенью 2020 года, но из-за пандемии все было перенесено на 2022 год. Сильвестр Сталлоне выступит режиссером и сценаристом фильма.

Дата премьеры фильма «Братья – легенды» пока не сообщается.

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