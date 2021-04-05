Alyona Alyona показала фото топлесс

Артистка повторила снимок Нади Дорофеевой с Instagram

Украинский реперка alyona alyona имеет хорошее чувство юмора и любит делиться им в своих социальных сетях. Недавно девушка опубликовала фотопародию на один из постов певицы Нади Дорофеевой.

Реперша полюбила фото коллеги, на на котором и позировала топлесс, прикрыв грудь книгой. Поэтому alyona alyona решила и себе повторить такой смелый образ, но с газетой «Сельские вести» и в домашней обстановке вместо курортной.

«Когда красоту не прячут за словами – я слышу шум», – подписала alyona alyona.

Интересно, что сейчас в Instagram alyona alyona это единственный пост. Реперша ликвидировала весь предыдущий контент.

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