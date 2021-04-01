Цена образования: Сколько стоит обучение сына Тины Кароль?
Украинские журналисты провели собственный ресерч
Украинская певица Тина Кароль учит 12-летнего сына Вениамина в Великобритании. Звезда часто рассказывает об этом открыто, замечая, что хочет для сына лучшего образования. Но артистка никогда не называет точную сумму обучения за год в одном из самых престижных учебных заведений Великобритании.
И вот недавно журналисты телеканала KYIV.LIVE узнали, в какую сумму Тине Кароль обходится обучение сына за рубежом. Оказалось, что цена за один учебный год составляет около миллиона гривен.
Система обучения помогает каждому ребенку найти себя и раскрыть скрытые таланты. Ученики изучают живопись на свежем воздухе, танцуют и занимаются спортом. А также особое внимание уделяется музыке. В частности, сын Тины Кароль Вениамин фортепиано и барабанах, занимается фехтованием и регби.
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