Сколько стоит обучение сына Тины Кароль?

Украинские журналисты провели собственный ресерч

Украинская певица Тина Кароль учит 12-летнего сына Вениамина в Великобритании. Звезда часто рассказывает об этом открыто, замечая, что хочет для сына лучшего образования. Но артистка никогда не называет точную сумму обучения за год в одном из самых престижных учебных заведений Великобритании.

И вот недавно журналисты телеканала KYIV.LIVE узнали, в какую сумму Тине Кароль обходится обучение сына за рубежом. Оказалось, что цена за один учебный год составляет около миллиона гривен.

Система обучения помогает каждому ребенку найти себя и раскрыть скрытые таланты. Ученики изучают живопись на свежем воздухе, танцуют и занимаются спортом. А также особое внимание уделяется музыке. В частности, сын Тины Кароль Вениамин фортепиано и барабанах, занимается фехтованием и регби.

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