«Оскар-2021» впервые пройдет не только в США. Почему и как?

Пандемия заставила церемонию выйти за пределы одной страны

Церемония вручения премии «Оскар» впервые пройдет не только в США, а в Лондоне и Париже. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на организаторов.

Такой формат мероприятия был согласован из-за обеспокоенности некоторых участников церемонии из Европы приездом в Лос-Анджелес из-за пандемии коронавирсу.

Поэтому для европейских деятелей киноискусства сейчас готовятся специальные площадки, с которых будет вестись трансляция церемонии. Об этом рассказал один из продюсеров «Оскара» Стэйси Шер.

Но все же, Американская киноакадемия призывает по возможности принять участие в предстоящей церемонии в Лос-Анджелесе. Ради этого организаторы даже построили карантинный центр, где участники должны будут провести несколько дней в соответствии с установленными в городе ограничениями. Тем, кто вакцинировался или летел бизнес-классом, этот период сократят. Все карантинные расходы на себя возьмут партнеры церемонии.

Напомним, что «Оскар-2021» пройдет у 25 апреля во Лос-Анджелесе, Лондоне и Париже.

Фото: Getty Images

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