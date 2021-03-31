Меган Маркл планирует родить второго ребенка дома

Герцогиня Сассекская хочет провести домашние роды

Уже в конце этого лета Меган Маркл и принц Гарри во второй раз станут родителями. Королевская чета ожидает появление дочери. И, как сообщает инсайдер, вторые роды Меган Маркл планирует провести дома. Об этом пишет издание The Washington Post.

Ранее Меган Маркл уже хотела рожать в домашней обстановке, когда была беременна Арчи. Тогда Герцогиня Сассекском договорилась с командой акушерок, однако что-то пошло не так, и она отправилась в больницу.

«Целью Меган родить Арчи дома. Но в итоге врачи посоветовали ей лечь в больницу, и все, о чем она тогда думала – это безопасные роды и самочувствие сына. Но сейчас у нее прекрасный дом в Калифорнии, это прекрасное место, чтобы родить девочку», – рассказал инсайдер.

Интересно, что дочь Меган Маркл и принца Гарри станет первым членом британской монаршей семьи, который родится в США. А это значит, что и гражданство тоже будет американское.

Фото: Getty Images

Читай также:

Новые невероятные приключения в трейлере пятого сезона «Рик и Морти»

Пэрис Хилтон купила своей собачке брендовую сумку. ФОТО