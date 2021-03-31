Рик и Морти 5 сезон: смотреть официальный трейлер

Телеканал Adult Swim представил трейлер пятого сезона мультсериала «Рик и Морти».

Рик и Морти 5 сезон – смотреть трейлер онлайн:

Известно, что премьера пятого сезона «Рик и Морти» запланирована на 20 июня 2021 года. Этот день создатели сериала голосили Днем «Рик и Морти» и сделали его межгалактической праздником.

Во время презентации сезона фанаты получат кучу нового контента: рассказы о создании проекту, отрывки будущих эпизодов и несколько сюрпризов.

«Теперь можно начинать спрашивать о 6 сезон», – пошутили создатели сериала в описании трейлера.

Читай также:

Пэрис Хилтон купила своей собачке брендовую сумку. ФОТО

Экспонаты Лувра превратили в бесплатную онлайн-выставку