Пэрис Хилтон купила своей собачке брендовую сумку. ФОТО
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Американская знаменитость Прессе Хилтон подарила своей собачке фирменную сумочку известного бренда Hermès. Об этом пишет издание Page Six.
Недавно Пэрис Хилтон прошлась по магазинам в Privé Porter в Майами. Там звезда приобрела себе сумочку Bleu de Nord Togo Birkin за 24500 долларов. Но это была не единственная ее покупка. Девушка также порадовала свою собачку необычным подарком – сумкой Hermès Micro Kelly Charm, которую назвала Diamond Baby. Она обошлась звезде в 5500 долларов.
Обновки своей любимицы Перси Хилтон показала в сториз в Instagram. Девушка опубликовала видео, на котором крошечная собачка играет с сумкой.
Как написали Hermès в Instagram, эта маленькая сумочка должна быть «подвеской на сумку или, может быть, подарком вашей любимой собачке ala @parishilton».
Фото: Getty Images
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