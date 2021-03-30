Пэрис Хилтон купила своей собачке брендовую сумку. ФОТО

Селебрити побаловала свою любимицу роскошным презентом

Американская знаменитость Прессе Хилтон подарила своей собачке фирменную сумочку известного бренда Hermès. Об этом пишет издание Page Six.

Недавно Пэрис Хилтон прошлась по магазинам в Privé Porter в Майами. Там звезда приобрела себе сумочку Bleu de Nord Togo Birkin за 24500 долларов. Но это была не единственная ее покупка. Девушка также порадовала свою собачку необычным подарком – сумкой Hermès Micro Kelly Charm, которую назвала Diamond Baby. Она обошлась звезде в 5500 долларов.

Обновки своей любимицы Перси Хилтон показала в сториз в Instagram. Девушка опубликовала видео, на котором крошечная собачка играет с сумкой.

Как написали Hermès в Instagram, эта маленькая сумочка должна быть «подвеской на сумку или, может быть, подарком вашей любимой собачке ala @parishilton».

Фото: Getty Images

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