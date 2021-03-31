Бритни Спирс заговорила о документалке о себе

Артистка впервые прокомментировала фильм о своей жизни

Недавно платформе Hulu вышел документальный фильма о Бритни Спирс под названием Framing Britney Spears. Он широко резонанса, ведь в нем рассказывается о пути певицы к успеху, ее проблемы с ментальным здоровьем, реабилитации и борьбе за собственную независимость.

Бритни Спирс долго молчала и не комментировала никоим образом свою документалку. Но недавно в Instagram знаменитость таки нарушила молчание.

«Моя жизнь всегда была предметом для спекуляций. За мной наблюдали, меня осуждали всю мою жизнь. Я всегда была на виду, выступая перед людьми. И нужно много сил, чтобы довериться Вселенной со всей своей уязвимостью и беззащитностью, потому что СМИ меня всегда судили, оскорбляли и сбивали с толку, это происходит и сегодня. В то время, как жизнь продолжает бурлить, мы, люди, продолжаем быть очень уязвимыми и чувствительными. Я не смотрела документальный фильм. Но из того, что я увидела, меня взволновало то, в каком свете меня в ней представили. Я проплакала две недели, и до сих пор иногда плачу. Я делаю все, что в моих силах относительно духовности, пытаясь сохранить свою радость, любовь и счастье! Каждый день танцы приносят мне радость! Я здесь не для того, чтобы быть идеальной. Совершенство – это скучно. Я здесь, чтобы передать доброту! », – написала Спирс.

Стоит заметить, что фанатов Бритни Спирс очень волнует судьба их любимицы. Ведь, судя по контенту в ее социальных сетях, жизнь звезды полностью взята под контроль. Фанаты обеспокоены жизнью певицы и считают, что Бритни Спирс удерживают дома силой, а фото и видео в Instagram только доказывают это. Поэтому фанаты даже устроили акции в поддержку Бритни, чтобы ей вернули право распоряжаться собственной жизнью и средствами.

Фото: Getty Images

Читай также:

Воплотить задуманное: Меган Маркл планирует родить второго ребенка дома

Новые невероятные приключения в трейлере пятого сезона «Рик и Морти»